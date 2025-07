Ragazza precipita con lo scooter dalla Costiera Amalfitana: ferita gravemente, ha fratture multiple

Costiera Amalfitana, immagine di repertorio

Una ragazza in scooter precipita dalla Strada Statale 163 in Costiera Amalfitana e resta gravemente ferita. Recuperata con l'elicottero del 118, è stata trasportata in codice rosso in ospedale. L'incidente stradale è avvenuto nella tarda mattinata di ieri, sabato 19 luglio. La giovane, una turista straniera, stava percorrendo in scooter la strada "Amalfitana", in direzione Amalfi, quando, arrivata in prossimità della frazione Vettica, tra Amalfi e Conca dei Marini, avrebbe improvvisamente perso il controllo del mezzo, per cause ancora in corso di accertamento, finendo fuori strada e precipitano all'interno del giardino dell'Hotel Borgo Sant’Andrea.

Incidente sulla Statale Amalfitana

La caduta è stata molto violenta e la ragazza è rimasta gravemente ferita. Avrebbe riportato fratture multiple. Sul posto sono arrivati l'elisoccorso del 118 e un'auto medica della Croce Rossa partita dal Saut di Castiglione, che hanno recuperato la giovane ferita. La paziente è stata stabilizzata ed imbarellata, poi issata sull'elicottero con l'ausilio di un verricello e trasportata d'urgenza, in codice rosso, all'Ospedale Ruggi d'Aragona di Salerno.

La turista ricoverata in prognosi riservata a Salerno

Ancora da chiarire la dinamica di quanto accaduto. Sul posto sono arrivate le forze dell'ordine che stanno conducendo le indagini ed hanno eseguito i rilievi del caso e raccolto le prime testimonianze. A lanciare l'allarme sarebbero stati alcuni automobilisti e il personale dell'albergo. La ragazza è stata poi trasportata al Pronto Soccorso ospedaliero di Salerno, dove è attualmente ricoverata in prognosi riservata.