Juve Stabia, il tribunale sequestra quote societarie e patrimonio del club

Lo stadio Romeo Menti della Juve Stabia, a Castellammare / immagine di repertorio

Sequestrati le quote societarie e l’intero patrimonio aziendale della Juve Stabia, la società sportiva di calcio di Castellammare di Stabia, in provincia di Napoli, che milita in Serie B. La decisione è arrivata dal Tribunale di Napoli – Sezione per l’applicazione delle Misure di Prevenzione, ed è stata notificata oggi, venerdì 8 maggio, dalla Polizia di Stato, che ha dato esecuzione al decreto applicativo della misura di prevenzione del sequestro, ai sensi dell’articolo 34, comma 7 del Codice Antimafia. Il decreto, precisa la nota della Questura di Napoli, è stato emesso a carico di Francesco Agnello, in qualità di legale rappresentante della società Stabia Capital srl, proprietaria delle quote del club calcistico.

L'inchiesta della Procura sulla Juve Stabia

Il provvedimento, a quanto si apprende, è stato adottato su proposta congiunta del Procuratore Nazionale Antimafia e antiterrorismo, Giovanni Melillo, del Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Napoli, Nicola Gratteri, e del Questore di Napoli, Maurizio Agricola, "per preservare l’impresa dal pericolo di dispersione, alienazione e sottrazione del patrimonio, mentre è in atto l’esecuzione della misura di prevenzione dell’amministrazione giudiziaria".

Quest'ultima è stata disposta lo scorso ottobre per bonificare la gestione societaria dal pericolo di condizionamento da parte della locale criminalità organizzata. Sulla vicenda è aperta, infatti, un'indagine. Gli investigatori mirano ad accertare se ci siano stati eventualmente condizionamenti dei clan in vari settori. Verifiche sono state condotte negli scorsi mesi sulla struttura gestionale e l'organigramma del club, per arrivare ai servizi connessi, ovvero la security, la ristorazione e la vendita ed emissione di biglietti e abbonamenti.