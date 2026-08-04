Ischia, tenta la truffa del finto carabiniere a un’anziana ma viene scoperto da quelli veri: denunciato 32enne a Lacco Ameno

Denunciato un 32enne napoletano: era andato ad Ischia per truffare una 77enne di Lacco Ameno fingendosi un carabiniere.

Tenta la truffa del finto carabiniere ad un’anziana residente di Lacco Ameno, sull'isola di Ischia, ma viene scoperto dai militari veri e finisce nei guai. Denunciato un 32enne napoletano. Il sospettato è stato individuato grazie alle immagini di videosorveglianza a bordo di un traghetto e fermato allo sbarco a Napoli. I carabinieri del Nucleo Operativo della Compagnia di Ischia hanno denunciato il 32enne napoletano, ritenuto responsabile di un tentativo di truffa con la tecnica del “finto carabiniere” ai danni di una donna di 77 anni residente a Lacco Ameno.

Sventata la truffa del finto carabinieri a 77enne di Ischia

L’episodio è avvenuto nella serata del 1 agosto 2026. Il tempestivo intervento dei militari ha costretto il presunto truffatore alla fuga. Prima di allontanarsi, probabilmente perché consapevole dell’arrivo delle forze dell’ordine, l’uomo avrebbe abbandonato sul posto uno zaino contenente indumenti giovanili. L’immediata analisi delle immagini registrate dai sistemi di videosorveglianza della zona ha consentito agli investigatori di ricostruire l’abbigliamento indossato dal sospettato e di seguirne gli spostamenti. La via di fuga conduceva fino a un traghetto diretto sulla terraferma.

Grazie al coordinamento tra il Comando dell’Arma di Ischia e i reparti di Napoli, il 32enne è stato intercettato allo sbarco nel capoluogo campano dai Carabinieri della Stazione Napoli-Scali Marittimi. Durante la perquisizione sono stati rinvenuti e sequestrati due smartphone in uso all’indagato. Nei dispositivi, secondo quanto ricostruito dai militari, erano presenti messaggi vocali scambiati con il presunto complice che avrebbe svolto il ruolo di “telefonista”, oltre all’esatta posizione su Google Maps dell’abitazione della vittima