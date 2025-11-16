Ischia, furto in casa del dirigente sportivo: denunciato calciatore

I carabinieri hanno denunciato un calciatore del Lacco Ameno: è accusato di un furto in casa di un dirigente del Real Forio.

Immagine di repertorio

Si sarebbe infilato nottetempo in casa di un dirigente sportivo di una squadra di calcio locale e avrebbe portato via duemila euro in contanti che, poche ore dopo, avrebbe usato per comprarsi dei vestiti. Storia che arriva da Ischia, isola del golfo di Napoli, e che vede coinvolto un giovane calciatore di una squadra del posto, trovato con parte della refurtiva e denunciato a piede libero.

Il furto in casa del dirigente del Real Forio

Il furto è avvenuto nel comune di Forio d'Ischia, risale alla notte tra venerdì e sabato, la vittima è un dirigente sportivo dell'Asd Real Forio, squadra che milita nel campionato di Eccellenza. L'uomo, che in quei momenti era in casa con la moglie e stava dormendo, si è accorto dell'accaduto solo al mattino, quando si è preso conto che dall'abitazione erano spariti duemila euro in banconote da 50 euro.

Immediata la denuncia ai carabinieri della stazione locale, che per le indagini hanno analizzato anche le telecamere di sorveglianza della zona. Il ladro ha agito da solo, col volto coperto da un cappuccio. Ma, guardando quelle immagini, i carabinieri hanno creduto di riconoscere un ragazzo del posto: altezza, corporatura e modo di muoversi ricordavano molto un 21enne del posto, spesso incrociato nei luoghi di ritrovo giovanile di Forio, calciatore della squadra Lacco Ameno, che gioca in Prima Categoria.

Denunciato 21, è un calciatore del Lacco Ameno

Il ragazzo è stato intercettato poche ore dopo il furto, nella mattinata di ieri, sabato 15 novembre, nelle strade dello shopping dell'isola, in località Chiaia di Forio; quando è stato bloccato, aveva con sé una busta con all'interno alcuni capi di abbigliamento appena comprati e, nelle tasche, 28 banconote da 50 euro, per 1.400 euro totali; il ragazzo è stato denunciato mentre i soldi, ritenuti parte della refurtiva, sono stati restituiti al legittimo proprietario.