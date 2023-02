Investito mentre cambia una gomma all’auto, muore un uomo di 33 anni: tragedia sull’Asse Mediano L’incidente si è verificato nel tardo pomeriggio di ieri nel territorio di Giugliano, in direzione Lago Patria: inutili i soccorsi per il 33enne, deceduto sul colpo.

A cura di Valerio Papadia

Immagine di repertorio

Un tragico incidente stradale si è verificato nel tardo pomeriggio di ieri, martedì 14 febbraio, sull'Asse Mediano: un giovane uomo di 33 anni è stato investito e ucciso da un'automobile. Da una prima ricostruzione di quanto accaduto, il 33enne lavorava per un negozio di arredamenti e si trovava alla guida proprio del furgone quando, giunto in via San Francesco a Patria a Giugliano, in direzione Lago Patria, ha forato un pneumatico: il giovane si è fermato per cambiare la gomma, ma in quel momento è stato investito da un suv, un Range Rover Evoque, che lo ha centrato in pieno.

Il conducente alla guida del suv si è fermato per prestare i primi soccorsi e ha allertato il 118: quando sul posto sono arrivati i sanitari, però, per il 33enne non c'era purtroppo più niente da fare; l'uomo è deceduto sul colpo a causa delle gravi ferite riportate nell'impatto. Sul luogo del tragico incidente sono arrivate anche le forze dell'ordine, che hanno effettuato tutti i rilievi del caso per determinare l'esatta dinamica di quanto accaduto.

A Giugliano un incidente mortale solo pochi giorni fa

Solo pochi giorni fa, venerdì 10 febbraio, a Giugliano si è verificato un altro incidente stradale mortale: in seguito al violento impatto frontale tra due auto in via Santa Maria a Cubito, un uomo è purtroppo deceduto.