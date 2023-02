Incidente a Giugliano, scontro frontale tra due auto: morto un uomo Il tragico incidente si è verificato nella serata di ieri: le generalità della vittima non sono ancora state rese note.

Un tragico incidente stradale si è verificato nella serata di ieri, venerdì 10 febbraio, a Giugliano, nella provincia di Napoli: per cause ancora in corso di accertamento due automobili si sono scontrate frontalmente e nel violento impatto un uomo è purtroppo deceduto; non sono ancora state rese note le generalità della vittima.

L'incidente si è verificato in via Santa Maria a Cubito, nei pressi del mercato ortofrutticolo di Giugliano, in località Tre Ponti, al confine con il Comune di Parete e dunque con la provincia di Caserta. Il corpo dell'uomo è stato trovato accanto all'abitacolo della sua auto: resta da capire se sia stato sbalzato all'esterno della vettura oppure no; quando i sanitari del 118 sono intervenuti sul posto, però, per l'uomo purtroppo non c'era più nulla da fare.

Sul luogo dell'incidente sono arrivati anche gli agenti della Polizia Municipale di Giugliano, che hanno effettuato tutti i rilievi utili a ricostruire l'esatta dinamica di quanto accaduto, che come detto risulta ancora poco chiara. Sul posto sono arrivati anche gli operai della ditta Mpm, che hanno provveduto a mettere in sicurezza i veicoli coinvolti nell'incidente.