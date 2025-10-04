Investito mentre attraversa sulle strisce, ferito 46enne: rischia la vita. Incidente stradale a Napoli

Immagine di repertorio

Investito da un'auto mentre attraversava sulle strisce pedonali in via Mario Palermo, è gravissimo un uomo di 46 anni. Il violento incidente stradale è avvenuto oggi pomeriggio, sabato 4 ottobre, attorno alle ore 15,00, nel quartiere di Ponticelli, nella zona orientale di Napoli, poco distante dalla clinica Villa Betania. Ancora da chiarire la dinamica di quanto accaduto. Sul posto sono arrivati i soccorsi, con l'ambulanza del 118 dell'Asl di Napoli e la Polizia Locale del reparto Infortunistica Stradale, guidato dal Comandante Enzo Cirillo.

Il ferito trasportato all'Ospedale del Mare: è gravissimo

Secondo le prime ricostruzioni, l'uomo di 46 anni è stato investito mentre attraversava la strada in prossimità delle strisce pedonali. Il pedone è stato travolto da una Renault Captur condotta da un uomo di 63 anni. Le condizioni del 46enne sono apparse subito molto gravi. Immediatamente soccorso, è stato trasportato d'urgenza all'Ospedale del Mare, dove i medici hanno emesso un referto di prognosi riservata.

Le indagini della Polizia Locale: patente ritirata a conducente

Sul luogo dell'incidente è intervenuta la Polizia Locale per eseguire i rilievi tecnici volti a chiarire l'esatta dinamica dell'accaduto. La strada è stata provvisoriamente chiusa al traffico per qualche ora, per consentire le operazioni di messa in sicurezza. Il conducente dell'auto, il 63enne, è stato sottoposto agli accertamenti tossicologici di rito per verificare l'eventuale stato di alterazione. In via cautelativa e come previsto dal Codice della Strada in caso di incidenti gravi, la sua patente è stata ritirata e il veicolo è stato posto sotto sequestro.