Investito e ucciso mentre cammina in strada: incidente stradale a Montesano (Salerno)

Un uomo è stato investito e ucciso mentre camminava sulla strada statale 19 a Montesano della Marcellana.

foto archivio

Investito e ucciso mentre cammina in strada: è morto così un uomo di 75 anni, che ieri sera, sabato 6 dicembre, stava passeggiando lungo la Statale 19, a Montesano sulla Marcellana, in provincia di Salerno. L'uomo è stato travolto da un'auto. Il violento incidente stradale non gli ha lasciato scampo. Il 75enne è stato sbalzato di diversi metri, cadendo rovinosamente al suolo. L'impatto gli è stato fatale ed è deceduto a seguito delle lesioni riportate.

Ancora da chiarire la dinamica di quanto accaduto. Sul posto sono arrivati subito i soccorsi con i carabinieri della Compagnia di Sala Consilina e l'ambulanza del 118 dell'Asl di Salerno. Ma il personale sanitario non ha potuto fare altro che constatare il decesso. Secondo le prime ricostruzioni, il 75enne si trovava a piedi sul margine della strada statale, nei pressi del bivio in direzione della frazione Scalo, quando sarebbe stato investito da un'auto condotta da un giovane di Montesano. Sulle cause dell'incidente sono ancora in corso accertamenti. Il conducente, ad ogni modo, si è subito fermato per prestare soccorso, aspettando poi l'arrivo del 118 e delle forze dell'ordine.

I militari dell'Arma hanno raccolto le prime testimonianze ed eseguito i rilievi necessari per ricostruire la dinamica della tragedia. Non è escluso che possano essere ricercate anche eventuali immagini delle telecamere di videosorveglianza presenti nella zona per cercare di avere maggiori elementi che possano essere utili alle indagini, in modo anche da verificare eventuali responsabilità. Lutto, intanto, nella comunità del Salernitano, dove il 75enne era conosciuto.