Investito e ucciso dal treno della Circumvesuviana: travolto mentre andava in bici nella galleria

Uomo investito e ucciso dal treno della Circumvesuviana mentre va in bici nel tunnel di Vico Equense. Treni sospesi tra Vico Equense e Castellammare: istituito il bus sostitutivo.

Folla alle stazioni della Circumvesuviana

Investito e ucciso dal treno della Circumvesuviana mentre pedala in bici nella galleria. L'incidente ferroviario mortale è avvenuto a Vico Equense, in penisola Sorrentina, attorno alle ore 14,00 di oggi, venerdì 19 dicembre, nei pressi di località Scrajo Terme, nella provincia di Napoli. La vittima al momento non è stata ancora identificata. Si tratterebbe comunque di un uomo. Ancora da chiarire la dinamica di quanto avvenuto. Sul posto sono arrivati subito i Carabinieri della stazione di Vico Equense, che sono stati incaricati delle indagini. Nonché l'ambulanza del 118 dell'Asl di Napoli. Ma il personale sanitario non ha potuto fare altro che constatare il decesso dell'uomo. Tra le varie ipotesi, non si esclude che possa essersi trattato di un gesto estremo, anche se l'uomo, come detto, sembra che stesse andando in bici.

La vittima, secondo le prime ricostruzioni, stava percorrendo in bici una galleria della linea ferroviaria della Circumvesuviana, che collega Napoli a Sorrento, quando è avvenuto l'incidente. Immediatamente, la centrale operativa dell'Eav, la società regionale della mobilità che gestisce la linea su ferro, ha bloccato la circolazione su tutta la tratta per consentire alle forze dell'ordine di indagare. Sulla dinamica ancora tutto da accertare, sulla natura dell’incidente si valuta anche l'ipotesi del suicidio.

Immagine di repertorio

Disagi per i trasporti sulla Circumvesuviana, folla alle stazioni

A seguito dell'incidente si sono registrati grossi disagi sulla Circumvesuviana, con folla alle stazioni. L'Eav ha comunicato che l'investimento ha coinvolto il treno 1117 ed è avvenuto a circa 200 metri dalla Stazione di Vico Equense, all'imbocco della galleria che va verso Castellammare. "La circolazione – scrive l'azienda – è al momento interrotta tra Vico Equense e Castellammare di Stabia. La dinamica al momento sembrerebbe far pensare ad un suicidio. I viaggiatori sono stati fatti scendere dai convogli e accompagnati dal personale del treno nella stazione di Vico Equense. Sulla tratta interrotta è stato disposto servizio sostitutivo su gomma".