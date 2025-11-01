“Intubato e in ventilazione meccanica”: come sta il collega del poliziotto morto a Torre del Greco

È grave ma stabile l’agente ricoverato in terapia intensiva con prognosi riservata coinvolto nell’incidente di stanotte a Torre del Greco in cui è morto il collega Scarpati. Il bollettino dell’ospedale del Mare: “Intubato e in ventilazione meccanica”.

Il capopattuglia morto, Aniello Scarpati

"Il paziente è intubato e in ventilazione meccanica, la prognosi resta riservata". È il bollettino dell'ospedale del Mare con gli aggiornamenti sullo stato di salute del poliziotto rimasto gravemente ferito nell'incidente stradale di stanotte a Torre del Greco, nel quale è morto il collega quarantasettenne Aniello Scarpati. L'agente è in gravi condizioni, ma stabile, e si trova ricoverato nel reparto di terapia intensiva.

"Il paziente è in prognosi riservata, intubato ed in ventilazione meccanica. Frattura di bacino embolizzato e ridotto. Varie contusioni d'organo". Queste sono le conseguenze riportate a seguito del sinistro. L'ospedale aggiunge che il paziente: "Farà successivi controlli diagnostici per rivalutazione clinica". Le prossime ore saranno fondamentali per il suo stato di salute.

I due poliziotti incastrati tra le lamiere dell'auto

Secondo quanto ricostruito sull'incidente finora i due poliziotti rimasti coinvolti sono rimasti incastrati tra le lamiere. A estrarli sono stati i loro stessi colleghi, che li hanno consegnati ai soccorritori. In un primo momento dalle informazioni trapelate invece era stata diffusa la notizia che uno dei due agenti, il poliziotto deceduto, fosse stato sbalzato dall'auto dopo l'impatto.

L'inciente è avvenuto nella notte tra venerdì 31 ottobre e sabato primo novembre nel territorio del Comune di Torre del Greco, in provincia di Napoli. I due poliziotti erano in servizio quando, per cause non note e ancora in corso d'accertamento, sono rimasti coinvolti in un gravissimo incidente. Sul luogo del sinistro sono intervenuti i colleghi, che li hanno estratti dall'abitacolo. Tirandoli fuori dalle lamiere hanno scoperto che il capopattuglia Scarpati è morto sul colpo.

Il poliziotto ferito è grave ma stabile

Sul posto, ricevuta la chiamata al Numero Unico delle Emergenze 112, con la richiesta urgente d'intervento per un incidente le cui condizioni di salute delle persone coinvolte sono parse fin da subito critiche, sono giunti diversi mezzi di soccorso. Il personale sanitario ha constatato il decesso di Scarpati, per il capopattuglia non c'è stato purtroppo nulla da fare. L'altro poliziotto, in condizioni gravi, è stato trasportato con l'ambulanza al pronto soccorso dell'ospedale del Mare.

Ancora ricercato il pirata della strada

Nel frattempo le forze dell'ordine cercano il pirata della strada, che dopo l'incidente è scappato e per il momento è riuscito a far perdere le proprie tracce. Si tratta del conducente di un Suv, che al momento dell'impatto procedeva ad una velocità elevata e che avrebbe invaso la corsia lungo la quale viaggiavano i due poliziotti.