Volante si schianta contro un’auto a Torre del Greco: muore un poliziotto di 47 anni, ferito il collega

Grave incidente nella notte a Torre del Greco, nel Napoletano: un poliziotto di 47 anni è rimasto ucciso, ferito invece un collega che viaggiava con lui. Lo scontro è avvenuto tra una volante ed un altro veicolo. Il poliziotto rimasto ucciso è Aniello Scarpati, 47enne originario di Ercolano e in servizio nella vicina Torre del Greco: lascia una moglie e tre figli. L'altro collega è invece ricoverato all'Ospedale del Mare di Napoli, dove è sottoposto a interventi chirurgici per lesioni agli organi interni, ma non sarebbe in pericolo di vita. Lo apprende Fanpage.it da fonti investigative.

Le prime ricostruzioni dell'incidente

Secondo le primissime ricostruzioni, l'impatto sarebbe avvenuto sul viale Europa di Torre del Greco, quando un Suv di grosse dimensioni avrebbe invaso la corsia opposta per cause ancora da accertare: Scarpati, assistente capo coordinatore che era all'interno della volante è stato sbalzato fuori dalla vettura, restando ucciso praticamente sul colpo dopo un volo di 10 metri. Il guidatore del Suv si sarebbe subito dopo reso irreperibile: al vaglio le posizioni degli altri a bordo, tra cui alcuni minorenni, i quali hanno riportato lievi ferite.

Si indaga sulle cause

Le indagini ora si concentrano sul rintracciare chi fosse alla guida del Suv di grossa cilindrata e soprattutto sulle cause dell'incidente: si cerca soprattutto di ricostruire i motivi per i quali il potente mezzo abbia invaso la corsia opposta, su cui viaggiavano i due poliziotti rimasti coinvolti nell'incidente mentre erano a bordo della volante. Incidente avvenuto in pieno centro cittadino, nel centralissimo viale Europa di Torre del Greco, nella provincia vesuviana di Napoli.