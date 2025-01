video suggerito

Insulti al sindaco che non chiude le scuole per allerta meteo. Giorgio Zinno (San Giorgio a Cremano): "Li denuncio" Decine e decine di insulti, anche omofobi, al sindaco di San Giorgio a Cremano, nella provincia di Napoli: Zinno ha deciso di tenere le scuole aperte nella giornata odierna.

A cura di Valerio Papadia

A differenza di molti suoi colleghi, che hanno deciso di chiudere le scuole nella giornata odierna, lunedì 13 gennaio, in vista dell'allerta meteo in Campania, Giorgio Zinno, sindaco di San Giorgio a Cremano, nel Napoletano, ha invece deciso di tenerle aperte. E così, sul primo cittadino si è riversata, inspiegabilmente, una marea di odio via social: decine e decine gli insulti, anche omofobi – dal momento che Zinno non ha mai fatto mistero della sua omosessualità – ricevuti sul web dal sindaco, che ha poi pubblicato alcuni degli epiteti che si è visto rivolgere sulla sua pagina ufficiale Facebook.

"Cari concittadini, purtroppo in queste ore ho dovuto registrare una ondata di odio fatto da parte di decine di giovani del nostro territorio che mi accusano di non aver chiuso le scuole per il maltempo. Vi posto qui alcuni di questi vergognosi messaggi, che offendono me, ma anche la lingua italiana e rappresentano un segno del degrado dei nostri tempi. Sono, perlopiù, minorenni non controllati dai genitori, che pensano di poter utilizzare i social network pensando di non essere puniti per i propri vergognosi comportamenti" scrive il sindaco Zinno a corredo di decine e decine di screenshot contenenti gli insulti.

"I messaggi che violano la legge – prosegue il primo cittadino di San Giorgio a Cremano – saranno trasmessi direttamente alle forze dell’ordine: è difficile che io denunci, ma stavolta si è passato il limite ed è necessario che siano contattati i genitori. Se si riserva al primo cittadino un comportamento del genere cosa si fa a un compagno o una compagna con cui ci si litiga? Io ho tutta l’esperienza per non curarmene, ma i ragazzi vittima di bullismo possono trovare scampo da tanta violenza?".