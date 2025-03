video suggerito

Invasione di topi a scuola, il sindaco chiude il plesso del Casertano Chiuso il plesso dell’Istituto Comprensivo Statale di Pinetamare nella giornata di lunedì 24 marzo per derattizzazione. L’ordinanza sindacale. Sostieni il giornalismo libero di Fanpage.it Abbonati ora

A cura di Pierluigi Frattasi

0 CONDIVISIONI condividi chiudi

Immagine di repertorio

Invasione di topi a scuola. Il sindaco di Castel Volturno, Pasquale Marrandino, chiude l'istituto per consentire la derattizzazione, dopo l'allarme lanciato dal preside. L'ordinanza del primo cittadino porta la data del 21 marzo e dispone la sospensione delle attività didattica presso l'Istituto Comprensivo Statale di Pinetamare per la giornata di lunedì 24 marzo per consentire l'intervento di derattizzazione.

L'ordinanza sindacale dopo la richiesta del preside

La richiesta era arrivata direttamente dal dirigente scolastico dell’Istituto Comprensivo Statale –Villaggio Coppola –D.D. di via Angelo Scalzone, Vincenzo Maiorca. Il preside, come si legge nell'ordinanza, ha chiesto la "chiusura della sede di Pinetamare dell’istituto nella giornata di lunedì 24 marzo 2025 , al fine di consentire l’esecuzione di un intervento di derattizzazione per garantire l’igiene e la sicurezza degli ambienti scolastici". Le lezioni saranno quindi sospese per garantire alla ditta incaricata di svolgere l’intervento di derattizzazione.

Il provvedimento è stato trasmesso al Dirigente Scolastico dell’Istituto interessato, affinché possa provvedere alla necessaria informazione dei genitori degli alunni, nelle forme e nei modi utilizzati di consuetudine e, per opportuna conoscenza, al Comando di Polizia Municipale, alla Stazione dei Carabinieri ed al Signor Prefetto di Caserta. Si tratta della procedura prevista dalla norma per la gestione di casi del genere. Nessun allarme, insomma, ma solo il rispetto della prassi. Dopo la derattizzazione il plesso potrà tranquillamente riaprire agli studenti e riprenderanno regolarmente le lezioni.