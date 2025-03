video suggerito

Resta intrappolata nell’incendio del suo appartamento: salvata dai poliziotti Una donna è stata salvata dopo essere rimasta bloccata nel suo appartamento dove era scoppiato un incendio: è accaduto a San Giorgio a Cremano, nel Napoletano. Fai rumore con noi. Diventa sostenitore

A cura di Giuseppe Cozzolino

1 CONDIVISIONI condividi chiudi

Immagine di repertorio

Era rimasta bloccata all'interno del suo appartamento, dove era scoppiato un incendio: ma fortunatamente, grazie all'intervento della polizia, è riuscita a salvarsi. Protagonista una donna di San Giorgio a Cremano, nella provincia vesuviana di Napoli, oltre agli agenti della polizia di Stato, intervenuti assieme ai militari dell'Arma dei Carabinieri e dei Vigili del Fuoco.

Tutto è accaduto in via Alcide De Gasperi, in pieno centro e a due passi dal Municipio sangiorgese: qui, un incendio è scoppiato questa mattina all'interno di una abitazione, facendo scattare l'allarme alla locale sala operativa. Giunti sul posto, gli agenti hanno notato un'anziana donna che, chiedendo aiuto, si era sporta dal balcone di una camera del suo appartamento: inutili i tentativi di salvarla con una scala esterna da parte dei vigili del fuoco.

E così è scattato subito il salvataggio passando dalla porta d'ingresso dell'appartamento, con poliziotti, carabinieri e vigili del fuoco che sono riusciti ad entrare nell'abitazione e, con non poche difficoltà viste le fiamme nel frattempo aumentate, sono riusciti a trarre in salvo la donna, che è stata affidata poi alle cure dei sanitari del 118, anche loro giunti sul posto. Fortunatamente, la donna non ha avuto bisogno di cure: nell'incendio, infatti, a parte il grosso spavento, non ha riportato ferite. I vigili del fuoco hanno poi provveduto a spegnere le fiamme e riportare la situazione alla normalità. Forze dell'ordine che hanno compiuto poi i rilievi sul posto per capire l'origine delle fiamme, mentre i pompieri hanno controllato la stabilità dell'abitazione dopo l'incendio.