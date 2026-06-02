Bimba resta chiusa in auto a Nocera Inferiore, la polizia locale sfonda il finestrino e la salva

Una bimba è rimasta intrappolata all’interno di un’auto a Nocera Inferiore. La polizia locale l’ha salvata sfondando il finestrino.

Immagine di repertorio

Una bimba resta chiusa in auto sotto il sole cocente per errore. La Polizia Locale, richiamata dalle urla dei genitori disperati, la salva sfondando il vetro del finestrino della vettura. L'episodio è accaduto questa mattina, martedì 2 giugno, a Nocera Inferiore, in provincia di Salerno. Il rapido intervento dei caschi bianchi è riuscito a scongiurare il peggio, restituendo la piccola all'affetto dei suoi cari.

La bimba, secondo le prime ricostruzioni, era rimasta intrappolata nell'autovettura in maniera accidentale. Quando i due genitori si sono accorti dell'accaduto, hanno cercato subito di liberarla, ma senza riuscirvi. Per fortuna, in loro soccorso sono arrivati degli agenti di polizia locale che si trovavano in zona. I poliziotti municipali, valutata l'urgenza della situazione, hanno rotto subito il vetro del veicolo per mettere in salvo la piccola. Durante l'intervento, i due agenti hanno anche riportato alcune lesioni.

Il sindaco di Nocera: "Atto di coraggio"

Il sindaco di Nocera Inferiore, Paolo De Maio, in una nota ha espresso "il plauso dell'amministrazione comunale agli agenti della Polizia Municipale. Questa mattina gli agenti della Polizia Municipale, il neo assunto Ufficiale S. Ten. Sabato Sirica e l’agente Valentina Capuano, sono intervenuti con grande tempestività per soccorrere una coppia di genitori che si è trovata improvvisamente in una situazione di forte apprensione: la loro bambina era rimasta chiusa all’interno dell’autovettura. Valutata l’urgenza della situazione, gli operatori sono intervenuti prontamente, rompendo il vetro del veicolo per mettere in salvo la piccola. Nel corso dell’intervento hanno riportato anche alcune lesioni, dimostrando ancora una volta spirito di servizio, coraggio e senso del dovere. A loro va il plauso dell’Amministrazione Comunale e dell’intera comunità per l’esempio di professionalità e umanità mostrato in un momento così delicato. Un sentito ringraziamento agli uomini del Comandante Andrea D’Elia, che ogni giorno operano al servizio della città con dedizione e sacrificio".