Inseguimento dall’Asse Mediano, arrestato 18enne: a volto coperto e con una pistola

Rapina sull’Asse Mediano, repertorio

Alla vista della volante della Polizia di Stato il conducente dell'automobile non ci ha pensato due volte: una brusca accelerata e poi la fuga lungo l'Asse Mediano, cercando di distanziare gli agenti. Ne è nato un rocambolesco inseguimento, che si è concluso con un incidente stradale, un nuovo tentativo di fuga, a piedi, e un arresto: a finire in manette un 18enne di Arzano, trovato in possesso di una pistola replica, mentre sono in corso indagini per risalire all'identità del complice che è riuscito a scappare. L'intervento nel corso dei servizi predisposti dalla Questura di Napoli sull'asse viario che attraversa il circondario Nord di Napoli e dove sono state segnalate numerose rapine ai danni degli automobilisti.

La fuga folle sull'Asse Mediano

Il 18enne si è imbattuto nella Polizia nel pomeriggio di ieri, 30 novembre, mentre era sulla strada statale 162 NC, il cosiddetto Asse Mediano, all'altezza di Aversa-Melito: i poliziotti del commissariato di Frattamaggiore hanno notato che sia lui sia l'altra persona a bordo avevano il volto coperto e che, appena si sono avvicinati, i due hanno tentato la fuga. Gli agenti sono rimasti incollati all'automobile seguendola mentre effettuava manovre spericolate nel traffico e fino all'uscita di Frattamaggiore; poco dopo, in via Vittorio Veneto, i fuggitivi sono andati a sbattere contro la volante e alcune automobili in transito; a quel punto i due sono scesi rapidamente dall'abitacolo e hanno continuato a scappare a piedi.

L'arresto e il ritrovamento della pistola

Gli agenti hanno continuato a inseguirli e, col supporto dei colleghi del commissariato di Afragola, hanno bloccato uno dei due, poi risultato essere un 18enne di Arzano (Napoli) con precedenti di polizia; portato nella volante, il giovane ha cominciato a minacciare i poliziotti. Nell'automobile abbandonata dopo l'incidente è stata trovata una pistola replica, priva del tappo rosso, che è stata sequestrata. Per il ragazzo è scattato l'arresto con le accuse di minacce, danneggiamento aggravato dei beni della Pubblica Amministrazione e lesioni e resistenza a Pubblico Ufficiale.