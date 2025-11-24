Rapine sull’Asse Mediano, pattuglie della Polizia agli snodi e nei punti più trafficati

La Questura di Napoli ha predisposto servizi mirati di controllo e contrasto lungo la statale 162 NC, dove negli ultimi giorni si sono verificate diverse rapine agli automobilisti.

Le pattuglie sono state dislocate lungo le tratte più affollate, in quelle dove si sono già verificati numerosi casi e nei pressi degli svincoli: la Polizia di Stato sta presidiando l'Asse Mediano, nell'ambito di servizi mirati e continuativi finalizzati a contrastare il fenomeno delle rapine agli automobilisti, presi di mira lungo la Strada statale 162 NC, l'asse viario che collega diversi comuni della provincia a Nord di Napoli.

I controlli della Polizia sull'Asse Mediano

Per l'operazione, predisposta dalla Questura di Napoli e svolta nelle scorse ore, sono stati in campo gli agenti della Squadra Mobile, della Sezione Polizia Stradale di Napoli e dei commissariati di Frattamaggiore, Giugliano-Villaricca, Afragola e Scampia; nel corso dei servizi sono stati effettuati controlli mirati e monitoraggi costanti dei flussi veicolari, assicurando una presenza visibile delle forze dell'ordine sul territorio.

I raid agli automobilisti

Il servizio interviene su un fenomeno già ben noto agli automobilisti del Napoletano e che, nei giorni scorsi, era apparso presentarsi con maggiore frequenza: nonostante non ci sarebbe stato un incremento delle denunce, infatti, sui social sono moltissimi i cittadini che raccontano di essere stati vittima o testimoni di rapine lungo la strada statale. La tecnica usata dai rapinatori è sempre la stessa: i criminali approfittano dei momenti in cui gli automobilisti sono costretti a rallentare, quindi nel traffico o agli svincoli, si affiancano in scooter alle vetture e minacciano i malcapitati con pistole o coltelli facendosi consegnare tutti gli oggetti di valore.