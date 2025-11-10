napoli
Inseguimento a Scampia, 14enne si lancia dallo scooter per sfuggire ai carabinieri

Un 14enne di Scampia ha tentato di sfuggire ai carabinieri lanciandosi dallo scooter guidato da un coetaneo; entrambi sono stati bloccati e denunciati per resistenza.
A cura di Nico Falco
Carabinieri a Scampia
Carabinieri a Scampia

Quando si è visto alle strette, coi carabinieri che erano a pochi metri e non accennavano a desistere, provato quella che deve essergli sembrata l'ultima speranza di scappare: si è lanciato dallo scooter in corsa. Non solo ha rischiato di farsi seriamente male, ma il tentativo è stato inutile: è stato bloccato anche lui, oltre all'amico. Protagonista un ragazzo di 14 anni, stessa età dell'altro, al centro di un inseguimento a Scampia coi carabinieri della sezione Radiomobile.

I militari stavano percorrendo via Ciccotti quando hanno visto uno scooter 125 senza targa. A bordo, due giovanissimi; il primo indossa il casco, quello seduto come passeggero no. I carabinieri hanno imposto l'alt ma il ragazzo alla guida, in tutta risposta, ha accelerato. Ne è quindi nato un inseguimento tra le strade del quartiere di Napoli Nord, tra manovre spericolate e alta velocità.

Durante la fuga, il giovane seduto dietro sullo scooter si è letteralmente lanciato dal veicolo per proseguire la fuga a piedi. Forse pensava che la vettura restasse incollata al mezzo e, quindi, di riuscire a scappare. Non è stato, però, così: è stato bloccato subito. E anche il complice, dopo un centinaio di metri, si è fermato.

Il 14enne, nel salto, non ha riportato lesioni nonostante quell'idea estremamente pericolosa. I due sono stati identificati e denunciati per resistenza a pubblico ufficiale; dopo le formalità di rito sono stati affidati ai rispettivi genitori. Parallelamente, sono in corso accertamenti sullo scooter per risalire alla provenienza e capire se si tratta di un veicolo rubato o rapinato e come sia finito nelle disponibilità dei due giovanissimi.

Cronaca
Inseguimento a Scampia, 14enne si lancia dallo scooter in corsa per sfuggire ai carabinieri
Il ragazzo sta bene. Bloccato anche il complice coetaneo, sono stati entrambi denunciati per resistenza
napoli
