Incidente tra Sorrento e Vico Equense, auto contro camion: un ferito grave Lo scontro si è verificato tra le curve di Punta Scutolo: ferito gravemente il conducente dell’auto, che è stato portato in ospedale.

A cura di Valerio Papadia

Grave incidente stradale questa mattina, venerdì 27 maggio, in Penisola Sorrentina, tra Vico Equense e Sorrento: il bilancio è di un uomo ferito gravemente. Stando a quanto si apprende, l'incidente si è verificato intorno alle 8 sulle curve di Punta Scutolo: a scontrarsi, per cause che sono ancora in corso di accertamento, sono stati un'automobile – una Fiat Panda – e un camion. Ad avere la peggio è stato il conducente dell'automobile, rimasto ferito gravemente: soccorso dai sanitari del 118, l'uomo è stato trasportato in ospedale; gli sono state riscontrate diversi traumi, ma non sarebbe in pericolo di vita. Sul posto sono arrivate anche le forze dell'ordine, che hanno effettuato i rilievi del caso per determinare l'esatta dinamica di quanto accaduto; l'incidente ha avuto forti ripercussioni sulla circolazione automobilistica e ha provocato lunghe code in tutta la zona.

Pochi giorni fa una donna è stata investita e uccisa da un camion

Soltanto lo scorso lunedì, 23 maggio, proprio in Penisola Sorrentina una donna di 31 anni è stata investita e uccisa da un camion: la tragedia è avvenuta a Sant'Agnello. La vittima stava camminando in corso Italia per recarsi al lavoro quando, non molto distante dalla chiesa dei santi Prisco e Agnello, è stata investita dal mezzo pesante, il cui conducente probabilmente non si è accorto della sua presenza: nonostante il tempestivo intervento dei sanitari del 118, per la donna non c'è stato nulla da fare, troppo gravi le ferite riportate nell'impatto. Sul posto anche gli agenti della Polizia di Stato per le indagini sulla dinamica dell'incidente.