Investita da un camion mentre cammina, morta una 31enne in Penisola Sorrentina

A cura di Valerio Papadia

Tragedia questa mattina, 23 maggio 2022, a Sant'Agnello, in Penisola Sorrentina, provincia di Napoli, dove una giovane donna della vicina Vico Equense è stata investita e ha purtroppo perso la vita. Stando a quanto si apprende, la donna stava camminando in corso Italia, non molto distante dalla chiesta dei Santi Prisco e Agnello, quando è stata investita da un camion. Nonostante il tempestivo intervento dei sanitari del 118, per la 31enne non c'è stato nulla da fare: troppo gravi le ferite riportate nell'incidente. Sul posto sono intervenuti anche i carabinieri della locale stazione e gli agenti della Polizia di Stato per i rilievi utili a stabilire l'esatta dinamica dell'incidente: il traffico tra Sant'Agnello e Sorrento è stato interrotto per consentire i soccorsi, i rilievi delle forze dell'ordine e l'intervento del magistrato di turno; la salma della 31enne è stata messa a disposizione dell'Autorità Giudiziaria per gli esami del caso.

Incidente a Battipaglia, grave un giovane di 20 anni

Nella notte, invece, un grave incidente stradale si è verificato a Battipaglia, nella provincia di Salerno. In zona Santa Lucia, da quanto si apprende, un'automobile ha colpito, per cause che sono ancora in corso di accertamento, un pilone in cemento: gravemente ferito il conducente della vettura, un giovane di 20 anni residente nella vicina Eboli. Il 20enne è stato trasportato in codice rosso all'ospedale di Battipaglia, dove è stato ricoverato in gravi condizioni di salute. Sul luogo dell'incidente sono arrivate le forze dell'ordine per i rilievi del caso, utili a stabilire l'esatta dinamica di quanto accaduto, che risulta ancora poco chiara.