Incidente nella notte a Battipaglia, grave un ragazzo di 20 anni

A cura di Valerio Papadia

Immagine di repertorio

Grave incidente stradale durante la notte a Battipaglia, nella provincia di Salerno: un giovane di 20 anni originario della vicina Eboli è rimasto gravemente ferito. Stando a quanto si apprende, l'incidente si è verificato intorno alle 5 in zona Santa Lucia: da una prima ricostruzione, nel sinistro stradale sarebbe rimasta coinvolta soltanto l'automobile sulla quale viaggiava il giovane che, per cause che sono ancora in corso di accertamento, è andata a sbattere contro un pilone di cemento. Soccorso dai sanitari, il 20enne è stato trasportato in codice rosso all'ospedale Santa Maria della Speranza, dove è ricoverato in gravi condizioni di salute. Sul luogo dell'incidente sono intervenute anche le forze dell'ordine, che hanno effettuato tutti i rilievi del caso per ricostruirne la dinamica.

Scivola nel fiume mentre pesca, salvato dagli alpini

Sempre nel Salernitano, nel territorio di Acerno, un uomo di 68 anni originario di Montecorvino Rovella è stato invece salvato dal Soccorso Alpino. L'uomo, in compagnia di alcuni amici, si era recato in una zona impervia, al di sotto della Strada Statale 164, per trascorrere qualche ora di relax e per pescare nel fiumiciattolo che scorre sotto la sede stradale. Mentre si trovava sulla riva, però, l'uomo ha perso l'equilibrio ed è scivolato, procurandosi una brutta ferita a una gamba che non gli consentiva di muoversi autonomamente: i compagni hanno immediatamente allertato i soccorsi. Sul posto è giunta un'ambulanza del 118, insieme agli uomini del Soccorso Alpino e Speleologico della Campania e ai vigili del fuoco: il 68enne è stato recuperato e portato in ospedale.