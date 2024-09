video suggerito

Schianto tra auto a Olevano sul Tusciano: Davide Iannone morto a 27 anni, ferita una ragazza L'incidente nella notte lungo la strada che conduce verso Battipaglia; la vittima era di Olevano sul Tusciano, la ragazza è di Agropoli (Salerno).

A cura di Nico Falco

La vittima, il 27enne Davide Iannone (da Facebook)

Un giovane di 27 anni, Davide Iannone, è morto in un incidente stradale nella notte appena trascorsa ad Olevano sul Tusciano, piccolo centro della provincia di Salerno; nello schianto sono rimasti coinvolti tre veicoli, ferita una ragazza di Agropoli che è stata affidata ai sanitari del 118.

L'impatto, molto violento, è avvenuto intorno all'1 del mattino in via Festola, la strada provinciale 29, che collega il centro della cittadina con Battipaglia; sul posto sono intervenuti gli agenti del commissariato di Battipaglia della Polizia di Stato, i sanitari e i Vigili del Fuoco di Giffoni. La ricostruzione è per il momento al vaglio ma si sarebbe trattato di uno scontro frontale tra le prime due automobili, la terza sarebbe arrivata subito dopo e il conducente non sarebbe riuscito ad evitare le prime due.

Iannone, residente ad Olevano, si trovava da solo a bordo della sua Ford Fiesta e stava viaggiando verso il centro abitato, mentre gli altri due veicoli in direzione di Battipaglia. Nell'impatto il ragazzo sarebbe morto sul colpo. È stato necessario l'intervento dei Vigili del Fuoco per estrarre dalle lamiere il corpo e per salvare la ragazza di Agropoli, che era in un altro veicolo e che è stata affidata alle cure del personale sanitario.