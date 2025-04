video suggerito

Scontro tra due auto a Eboli, due ragazzi feriti in ospedale: incidente sulla SS18 L'incidente stradale nella notte di domenica sulla SS18 in direzione Cioffi. In ospedale due ragazzi.

A cura di Pierluigi Frattasi

Immagine di repertorio

Scontro tra due auto a Eboli, in provincia di Salerno, questa notte, domenica 13 aprile. Nell'impatto, molto violento, sono rimasti feriti due ragazzi che erano nelle due vetture. I due sono stati trasportati d'urgenza presso l'Ospedale di Eboli, dove sono attualmente ricoverati. L'incidente stradale è avvenuto attorno alle ore 3,0 di questa notte, sulla Strada Statale 18, in direzione di Cioffi. Ancora da chiarire la dinamica di quanto accaduto. Sul posto sono subito arrivati i soccorsi, con l'ambulanza e l'auto medicalizzata dei volontari del Vopi e i carabinieri della compagnia di Eboli che stanno indagando su quanto accaduto.

Secondo incidente stradale in 24 ore a Eboli

I militari dell'Arma hanno eseguito i rilievi del caso e ascoltato le testimonianze. Non è escluso che possano essere acquisite anche eventuali immagini delle telecamere di videosorveglianza presenti sul posto per cercare di chiarire meglio tutti gli aspetti del sinistro. Si tratta del secondo incidente stradale di rilievo che avviene nel comune ebolitano nel corso delle ultime ore. Solo venerdì sera, infatti, un uomo di 60 anni è stato investito e ucciso mentre tornava a casa dopo una giornata di lavoro. L'incidente stradale è avvenuto sulla strada per Campolongo. I carabinieri hanno trovato il corpo sull'asfalto con accanto le buste della spesa. L'automobilista è fuggito senza prestare soccorso. A lanciare l'allarme sono stati alcuni automobilisti in transito. Adesso si cercano i video delle telecamere della zona. Purtroppo, è allarme sicurezza stradale ad Eboli, dove negli ultimi giorni si è registrata una escalation di sinistri.