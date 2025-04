Auto si schianta contro un palo della luce: ferito un 42enne, l’incidente ad Avellino

video suggerito

A cura di Valerio Papadia

Grave incidente stradale nella serata di ieri, sabato 12 aprile, ad Avellino: un'automobile, per cause ancora in corso di accertamento, ha impattato contro un palo della pubblica illuminazione. L'incidente si è verificato intorno alle ore 21 in via Giulio Acciani: l'uomo alla guida della vettura ne ha perso il controllo, andando a concludere la sua corsa contro il palo della luce. Sul posto, allertati dal 118, sono intervenuti i vigili del fuoco del Comando Provinciale di Avellino, che si sono adoperati per liberare il 42enne dall'abitacolo; l'uomo è stato poi affidato ai sanitari, che lo hanno trasportato al Pronto Soccorso dell'ospedale San Giuseppe Moscati per le cure del caso.

I vigili del fuoco si sono poi adoperati per rimuovere il veicolo coinvolto nell'incidente. Sul posto sono successivamente intervenuti anche i carabinieri, che hanno effettuato tutti i rilievi utili a determinare con precisione la dinamica dell'incidente; da quanto si apprende, sarebbe rimasta coinvolta soltanto la vettura guidata dal 42enne.