Incidente mortale nel Vesuviano, morto a 17 anni sullo scooter Un ragazzo di 17 anni è morto a San Gennaro Vesuviano, in provincia di Napoli, dopo un incidente mentre era a bordo del suo scooter.

A cura di Giuseppe Cozzolino

Immagine di repertorio

Un ragazzo di 17 anni è morto a San Gennaro Vesuviano, in provincia di Napoli, per un incidente tra auto e moto: il giovane viaggiava a bordo del suo scooter su via Nola, dove è avvenuto l'impatto. Portato in ambulanza all'ospedale di Nola, è morto per le ferite riportate. Carabinieri sul posto per ricostruire l'esatta dinamica ed accertare cause e responsabilità.

L'incidente è avvenuto questa notte: il 17enne sullo scooter, che indossava regolarmente il casco, è finito a terra dopo l'impatto con la vettura. Il conducente dell'automobile si è fermato per prestare soccorso, ma nonostante la corsa in ospedale dell'ambulanza che lo ha portato all'ospedale Santa Maria della Pietà di Nola, per lui non c'è stato nulla da fare: è morto poco dopo l'arrivo nel nosocomio a causa delle ferite riportate. I due veicoli sono stati sequestrati: da un primo controllo, entrambi sono risultati in regola con i documenti di circolazione e quelli assicurativi. Sulla vicenda indagano ora i carabinieri, chiamati a fare chiarezza sull'incidente mortale costato la vita al giovane. Non è escluso che vengano ricercate anche immagini di eventuali telecamere di videosorveglianza magari presenti lungo la strada che si snoda in direzione di Saviano e Nola dal centro di San Gennaro Vesuviano.