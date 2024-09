video suggerito

Incidente a Maiori, motociclista inglese di 32 anni muore contro un palo della luce Un turista inglese di 32 anni è morto sul Lungomare di Maiori a causa di un incidente stradale mentre era in moto: indagano carabinieri e polizia municipale.

A cura di Giuseppe Cozzolino

Immagine di repertorio

Un turista inglese di 32 anni è morto oggi a Maiori, in provincia di Salerno, a causa di un incidente stradale avvenuto sul Lungomare della città maiorese: l'uomo era alla guida di una motocicletta quando, per cause ancora da accertare, ha perso il controllo finendo contro un palo dell'illuminazione pubblica. La moto, dopo l'impatto nel quale l'uomo è finito sull'asfalto, ha proseguito la sua corsa per alcuni metri, fortunatamente senza travolgere altre persone.

I compagni dell'uomo, anche loro sulle rispettive motociclette, si sono subito fermati per soccorrerlo: i sanitari del 118, intervenuti sul posto, lo hanno portato in ambulanza al Presidio Ospedaliero Costa d'Amalfi di Ravello, dove purtroppo l'uomo è deceduto. Sul posto dell'incidente, intanto, sono giunti i carabinieri della stazione di Maiori, guidati dal luogotenente Giusepe Loria, per tutti i rilievi del caso, assieme agli agenti della polizia municipale coordinati dal capitano Gianluca Ossignuolo. Traffico interrotto sul Lungomare di Maiori, con la circolazione stradale che ha visto il traffico veicolare diventare a senso alternato in attesa che le forze dell'ordine terminassero con i rilievi. Carabinieri e poliziotti della Municipale che ora sono chiamati a ricostruire l'esatta dinamica della vicenda, per accertare cause e responsabilità del decesso del 32enne inglese.