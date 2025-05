Incidente sull’Asse Mediano tra Frattamaggiore e Afragola, scontro tra 5 auto: traffico impazzito verso Napoli

video suggerito

A cura di Pierluigi Frattasi

Scontro tra 5 auto sull'Asse Mediano di Napoli (SS162NC), tra Frattamaggiore e Afragola, questa mattina, lunedì 12 maggio 2025. C'è un ferito. Traffico impazzito in direzione di Acerra, con lunghe code all’altezza del km 22,000, all'altezza di Cardito, verso Napoli. Sul posto sono arrivati i carabinieri e il personale Anas che stanno regolando la circolazione. Non è ancora chiara la dinamica del sinistro. A segnalare quanto accaduto il parlamentare Francesco Emilio Borrelli (Alleanza Verdi-Sinistra), che scrive: "Asse Mediano in tilt zona Frattamaggiore Afragola a causa di un incidente".

Incidente sull'asse mediano di Napoli: arrivano i carabinieri

Secondo le prime ricostruzioni, questa mattina, attorno alle 9,30, si sarebbe registrato un maxi-tamponamento, sulle cui cause sono in corso accertamenti, che ha visto coinvolti cinque veicoli, provocando il ferimento di una persona. Alcune vetture si sono schiantate poi contro il guard rail che delimita la carreggiata.

Sul posto sono arrivati i carabinieri e le squadre Anas per la gestione dell’evento e della circolazione. Presenti anche i mezzi di soccorso con il carrattrezzi per la rimozione delle vetture che sono rimaste danneggiate e non sono più in grado di marciare autonomamente. L'incidente stradale è avvenuto in un orario di punta, questa mattina, lunedì 12 maggio 2025. Una situazione che ha contribuito ad aumentare i disagi per i pendolari, come i lavoratori che erano diretti verso gli uffici.

I militari dell'Arma hanno eseguito i rilievi del caso e raccolto le prime testimonianze. Non è escluso che possano essere acquisite anche eventuali immagini delle telecamere di videosorveglianza della zona.