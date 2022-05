Incidente sull’Asse Mediano a Frattamaggiore, scontro tra un camion e due auto, traffico in tilt Incidente sull’Asse Mediano, tra Frattamaggiore e Grumo Nevano (Napoli), tra un camion e due automobili. Soccorsi sul posto, traffico in tilt per parecchi minuti.

Circolazione paralizzata questa mattina sull'Asse Mediano per un incidente che ha coinvolto un camion e due automobili tra gli svincoli di Frattamaggiore e Grumo Nevano, in provincia di Napoli; l'impatto, su cui sono ancora in corso accertamenti, ha causato pesanti ripercussioni sul traffico, la viabilità è tornata alla normalità soltanto parecchi minuti dopo.

Sul posto, oltre ai mezzi del 118 e alle forze dell'ordine, sono intervenuti anche i Vigili del Fuoco per supportare i sanitari e per liberare la carreggiata dai veicoli rimasti danneggiati; il traffico ha cominciato a defluire soltanto quando uno dei mezzi coinvolti, che era bloccato al centro della strada, è stato rimosso con una gru. Disagi ci sono stati non solo sulla corsia della direzione Sant'Antimo, dove si è verificato l'incidente, ma anche su quella opposta, per via degli automobilisti che come sempre accade hanno rallentato per la curiosità.

Gli accertamenti sono affidati ai carabinieri, che hanno ascoltato alcuni testimoni per la ricostruzione della dinamica. Gli automobilisti nei veicoli coinvolti nello schianto sono stati soccorsi dai sanitari del 118 sul posto; avrebbero riportato contusioni ed escoriazioni, ma nessuno dei feriti sarebbe in condizioni gravi.

Soltanto pochi giorni fa c'era stato un altro grave incidente sull'Asse Mediano, poco dopo lo svincolo di Frattamaggiore, con quattro automobili coinvolte. Anche in quella circostanza non c'erano stati feriti, ma il sinistro aveva mandato in tilt la circolazione. Si sarebbe trattato di un incidente a catena: dopo il tamponamento tra i primi due veicoli le altre due vetture che seguivano non sarebbero riuscite a fermarsi in tempo e avrebbero colpito i mezzi fermi sulla carreggiata.