Incidente sull’Asse Mediano all’uscita di Afragola, coinvolte 4 auto: traffico in tilt nella notte Incidente ieri sera sull’Asse Mediano, in provincia di Napoli; coinvolte quattro automobili, non ci sarebbero feriti gravi. Traffico in tilt.

A cura di Nico Falco

Foto archivio

Un incidente ha coinvolto quattro automobili nella serata di ieri, 10 maggio, sull'Asse Mediano, dopo lo svincolo di Frattamaggiore e pochi metri prima dell'uscita Afragola-Cardito. Sul posto sono intervenuti i soccorsi e le forze dell'ordine per la ricostruzione della dinamica e delle responsabilità; non ci sarebbero feriti gravi. Per parecchi minuti l'asse viario è andato in tilt, con lunghe code fino al ripristino della carreggiata.

Nell'impatto, come riporta Il Meridiano News, sono rimaste coinvolte un Fiat 500, una Punto, una Panda ed un quarto veicolo. La dinamica resta ancora al vaglio degli investigatori, ma in base ai primi rilievi si sarebbe trattato di un incidente a catena: subito dopo le scontro tra due automobili, avvenuto intorno alle 23:40, i conducenti delle altre due vetture non sarebbero riusciti a frenare in tempo e avrebbero quindi tamponato le auto ferme. Nell'incidente le vetture sono rimaste gravemente danneggiate e sono finite di traverso alla carreggiata, bloccando gran parte della corsia e causando, di conseguenza, i rallentamenti che si sono ripercossi su tutta l'area. Per il ripristino della viabilità si è dovuto attendere che le auto coinvolte e i rottami venissero rimossi.

Contusi gli automobilisti delle quattro vetture, ma nessuno di loro avrebbe riportato conseguenze gravi. Nel corso della ricostruzione sono stati ascoltati alcuni degli automobilisti di passaggio, oltre a quelli direttamente coinvolti. L'area non sarebbe coperta da videocamere di sorveglianza.