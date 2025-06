video suggerito

Incidente sulla Tirrena Inferiore a Salerno, due feriti gravi nello scontro tra moto e auto Due persone sono rimaste gravemente ferite in un incidente sulla “Tirrena Inferiore”, a Salerno; coinvolti nello schianto una moto e un’auto, chiusa la carreggiata in direzione Reggio Calabria. Sostieni Fanpage.it, fai rumore con noi

A cura di Nico Falco

0 CONDIVISIONI condividi chiudi

Immagine di repertorio

Due persone sono state ricoverate in gravi condizioni in ospedale a seguito di un incidente avvenuto lungo la Strada Statale 18 Tirrena Inferiore, nel territorio di Salerno; sul posto sono intervenute le squadre Anas e le forze dell'ordine, coinvolti un'automobile e una motocicletta. La dinamica è in fase di ricostruzione, per i rilievi e la messa in sicurezza è stato necessario chiudere temporaneamente la carreggiata in direzione Reggio Calabria.

Il tamponamento è avvenuto al km 58.300, e avrebbe riguardato soltanto la moto e la vettura. Sono stati allertati i soccorsi del 118, che hanno caricato i due feriti in ambulanza e sono ripartiti verso l'ospedale in codice rosso. Per la ricostruzione dell'incidente si vaglia la possibilità che elementi utili possano arrivare dalle registrazioni delle telecamere di sorveglianza; al momento non si esclude un tentativo di sorpasso azzardo o un brusco cambio di corsia da parte di uno dei due conducenti, con conseguente tamponamento. La chiusura della carreggiata ha causato, inevitabilmente, rallentamenti sul tratto di strada; sul posto anche le squadre Anas per il ripristino e la rimozione dei veicoli coinvolti.