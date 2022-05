Incidente stradale sull’Ofantina, moto contro auto: morto un 48enne in Irpinia Lo scontro sulla Statale 7 Ofantina bis, a Montella, nella provincia di Avellino: la vittima è un motociclista di 48 anni originario di Cassano Irpino.

Un incidente stradale, purtroppo mortale, si è verificato nella serata di oggi, lunedì 2 maggio, sulla Strada Statale 7 Ofantina bis, nella provincia di Avellino: la vittima è un uomo di 48 anni, originario di Cassano Irpino. Secondo una prima ricostruzione del tragico incidente, intorno alle ore 20 di oggi, in un tratto della Statale Ofantina compreso nel Comune di Montella, in direzione di Lioni, il 48enne, che viaggiava a bordo di una motocicletta, si è scontrato, per cause che sono ancora in corso di accertamento, con un'automobile, un'Alfa Romeo Giulietta. Ad avere la peggio è stato il conducente del mezzo a due ruote: per il 48enne, nonostante il tempestivo intervento dei sanitari del 118, non c'è stato nulla da fare. Oltre ai soccorritori, sul posto sono intervenuti anche i carabinieri della compagnia di Montella, che hanno effettuato tutti i rilievi del caso per determinare con precisione la dinamica dell'incidente e stabilire eventuali responsabilità.

Nel Salernitano un 25enne è morto schiacciato da un trattore

Altro incidente mortale, ancora nella giornata di oggi, 2 maggio, nella provincia di Salerno, precisamente a Mercato San Severino, dove a perdere la vita è stato un uomo di 25 anni del posto. La vittima si trovava in un terreno agricolo in località Acquarola e guidava un trattore quando, per cause ancora in corso di accertamento, il mezzo si è ribaltato e lo ha schiacciato: per il 25enne non c'è stato nulla da fare, troppo gravi le ferite riportate nell'incidente. Anche in questa occasione, sul posto sono intervenuti i carabinieri per gli accertamenti del caso.