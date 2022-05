Il trattore si ribalta e lo schiaccia: morto un 25enne nel Salernitano La tragedia a Mercato San Severino, nella provincia di Salerno: nonostante il tempestivo intervento dei sanitari del 118, per il 25enne non c’è stato nulla da fare.

A cura di Valerio Papadia

Immagine di repertorio

La comunità di Mercato San Severino, piccola cittadina nella provincia di Salerno, è stata sconvolta da una tragedia occorsa oggi, lunedì 2 maggio, proprio all'indomani della Festa dei Lavoratori in cui sindacati e associazioni hanno ricordato i tanti, troppi incidenti mortali sul lavoro che occorrono ogni anno: un giovane di 25 anni è morto mentre manovrava un trattore. Da una prima ricostruzione della vicenda, la cui dinamica non è ancora chiara, il 25enne si trovava in un terreno agricolo in località Acquarola, alla periferia della cittadina, e stava guidando un trattore, quando improvvisamente il mezzo si è ribaltato e lo ha schiacciato.

Nonostante il tempestivo intervento sul posto dei sanitari del 118, per il giovane non c'è stato nulla da fare: troppo gravi le ferite riportate nell'incidente. Sul luogo della tragedia sono intervenuti anche i carabinieri, che hanno effettuato tutti i rilievi del caso ed avviato le indagini per determinare con precisione la dinamica dell'incidente nel quale ha perso la vita il 25enne.

Un bimbo di due anni morto investito da un trattore

Sfortunatamente, gli incidente mortali che coinvolgono trattori e mezzi agricoli non sono così rari. Poco meno di un mese fa, lo scorso 6 aprile, un bimbo di soli due anni è morto a Casalnuovo, nella provincia di Napoli, investito da un trattore: il piccolo è rimasto incastrato nella fresa del mezzo guidato dal padre. Sulla vicenda è stata aperta una inchiesta per fare piena luce su quanto accaduto: la salma è stata sequestrata ed è stata disposta l'autopsia.