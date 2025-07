Tragedia a Teano, si ribalta col trattore e muore: si chiamava Angelo Antonio Bellissimo, aveva 67 anni

Tragedia a Teano, in località Rocce del Diavolo, dove ieri, giovedì 10 luglio 2025, ha perso la vita un agricoltore. Si trovava a bordo del suo trattore quando si è ribaltato. L'uomo, un agricoltore noto nella zona della provincia di Caserta, è rimasto schiacciato dal mezzo e ha perso la vita. Si chiamava Angelo Antonio Bellissimo e aveva 67 anni.

L'incidente col trattore: il mezzo si ribalta e l'agricoltore muore

Un drammatico incidente quello avvenuto a Teano nel tardo pomeriggio di ieri. Vittima un agricoltore che stava lavorando nel proprio terreno, in località San Lieno. All'improvviso, però, ha perso il controllo del mezzo che si è ribaltato, schiacciandolo. L'allarme è scattato immediatamente e sul posto sono immediatamente arrivati i soccorsi. Per l'uomo, però, è stato chiaro che non ci fosse più niente da fare.

A raggiungere l'area, oltre agli operatori sanitari del 118 che hanno provato invano a rianimarlo e che poi ne hanno constatato il decesso, anche i carabinieri. Trattandosi di un incidente senza responsabilità di altre persone, però, la salma è stata riaffidata ai familiari per i funerali.

Terribile schianto a Teano, chi era Angelo Antonio Bellissimo

"Un grande lavoratore, una persona perbene, sempre educato e disponibile". Così viene descritto Angelo Antonio Bellissimo da Giovanni Scoglio, il sindaco di Teano. "Si tratta di una tragedia immensa e inaspettata, che ha fatto il giro del paese in poche ore, lasciando tutti profondamente addolorati. Esprimo, a nome mio e di tutta la Civica Amministrazione, la più sentita vicinanza a tutta la sua famiglia, così dolorosamente e improvvisamente colpita", ha poi concluso.