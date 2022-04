Bimbo di 2 anni muore incastrato nella fresa del trattore: tragedia a Casalnuovo, disposta autopsia La tragedia si è verificata nella giornata odierna, 6 aprile: da una prima ricostruzione, il bimbo sarebbe rimasto incastrato nella fresa meccanica del trattore guidato in quel momento dal padre.

A cura di Valerio Papadia

Immagine di repertorio

Un evento tragico ha colpito Casalnuovo, cittadina della provincia di Napoli, nella giornata odierna, mercoledì 6 aprile: un bambino di soli due anni è purtroppo deceduto intorno alle 13.30. Secondo una prima ricostruzione del tragico incidente – la cui dinamica precisa è ancora al vaglio degli inquirenti – il bimbo sarebbe rimasto incastrato nella fresa meccanica del trattore che in quel momento era guidato dal padre, un uomo di 36 anni, in un terreno agricolo della città, adiacente la loro abitazione, in via Casarea. Nonostante il tempestivo intervento dei sanitari del 118, per il piccolo non c'è stato nulla da fare, è morto sul colpo: troppo gravi le ferite riportate.

Aperta una inchiesta sulla morte del piccolo

Sul posto sono arrivati anche i carabinieri della Tenenza di Casalnuovo e quelli del Nucleo Investigativo di Castello di Cisterna, che hanno avviato le indagini per ricostruire con precisione la dinamica dell'incidente. L'Autorità Giudiziaria competente ha disposto il sequestro della salma del bimbo di due anni, che è stata trasferita all'obitorio del II Policlinico di Napoli, dove nei prossimi giorni verrà effettuata l'autopsia: saranno gli esiti degli esami medico-legali a fare piena luce sulla vicenda e a stabilirne con precisione la dinamica.