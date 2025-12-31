Incidente stradale a Posillipo, scontro tra auto e traffico paralizzato in via Manzoni

Scontro tra auto in via Manzoni a Posillipo, questa mattina, mercoledì 31 dicembre. Il violento incidente stradale è avvenuto attorno alle 11,30, nei pressi dell'incrocio tra via Porta Posillipo e via Villanova, mandando in tilt la circolazione. In poco tempo, infatti, il traffico nella zona, complice anche la grande affluenza dovuto agli spostamenti dell'ultimo giorno dell'anno, si è paralizzato. Sul posto, a quanto apprende Fanpage.it da fonti qualificate, è intervenuta una pattuglia del Cot dell'Unità Operativa di Soccavo, inviata dalla sala operativa, guidata dal Comandante Lucio Sarnacchiaro, sotto il coordinamento del Comandante Generale Ciro Esposito.

L'incidente è avvenuto in un punto nevralgico per la viabilità del quartiere. In un primo momento il blocco ha creato lunghe code e tensioni tra automobilisti e residenti, di corsa per le ultime compere per il cenone di Capodanno. Fortunatamente, però, dopo qualche ora, il traffico si è sbloccato, grazie all’intervento tempestivo delle pattuglie e alla regolazione del flusso veicolare. A seguito del sinistro ci sono stati comunque forti rallentamenti, e alcuni autobus di linea sono rimasti imbottigliati nel traffico. I caschi bianchi hanno raccolto le prime testimonianze ed eseguito i rilievi del caso. Secondo le prime informazioni, non ci sarebbero stati feriti gravi, ma le ripercussioni sulla mobilità urbana sono state significative.

L’episodio riaccende il dibattito sulla sicurezza stradale e sulla gestione del traffico a Napoli, soprattutto in aree ad alta densità residenziale e turistica come Posillipo. Residenti e pendolari chiedono maggiori controlli, segnaletica più chiara e interventi strutturali per prevenire ulteriori incidenti e garantire una viabilità più scorrevole. Contro gli incidenti stradali, la Polizia Locale di Napoli ha avviato un progetto di educazione per la sicurezza stradale nelle scuole.