Incidente mortale sulla Cilentana, Giuseppe, papà di Acciaroli, muore a 46 anni: 8 feriti, alcuni gravi L’incidente sulla Cilentana ieri sera, attorno alle 20: coinvolte 5 vetture. Strada chiusa per ore.

A cura di Pierluigi Frattasi

Giuseppe La Greca foto da Facebook/ Pro Loco Pollica

Violento incidente stradale sulla Cilentana ieri sera. Nell'impatto muore Giuseppe La Greca, operaio e papà di 46 anni di Acciaroli. Altri 8 feriti sono stati trasportati in ospedale, alcuni gravi in codice rosso. Una tragica carambola ha visto coinvolte 5 vetture. Ancora da chiarire la dinamica dell'incidente, avvenuto nella serata di ieri, sabato 1 ottobre 2022, attorno alle ore 20,00, nei pressi dello svincolo di Omignano, nel territorio del Comune di Lustra Cilento.

Coinvolte 5 vetture, 8 feriti

Sul posto sono subito arrivati i soccorsi, con i vigili del fuoco del distaccamento di Vallo della Lucania intervenuti per liberare i feriti con i flex dalle lamiere delle auto accartocciate. Sulla vicenda indagano i carabinieri della compagnia di Vallo della Lucania e gli uomini della Polizia Stradale. Mentre sono arrivate diverse ambulanze del 118. I feriti sono stati poi trasportati al Pronto Soccorso dell'Ospedale San Luca di Vallo, alcuni in codice rosso, ma non sarebbero in pericolo di vita. Per il 46enne, purtroppo, non c'è stato nulla da fare. L'uomo è morto a seguito delle ferite riportate nel violento impatto. A causa dell'incidente la strada Cilentana è stata chiusa al traffico per diverse ore, per consentire i rilievi del caso e quindi di liberare la carreggiata dai detriti. Sul posto anche gli operatori dell'Anas, che hanno provveduto a mettere in sicurezza la strada prima di poterla riaprire alla circolazione. Il traffico è stato temporaneamente dirottato sugli svincolo di Perito e Vallo Scalo.

Lutto a Pollica-Acciaroli

Lutto nella comunità di Pollica-Acciaroli, dove La Greca era conosciuto e stimato da tutti. Tantissimi i messaggi di vicinanza e cordoglio che stanno arrivando in queste ore alla famiglia per la tragica e prematura scomparsa. "Stamattina – scrive la Pro Loco di Pollica – la Comunità di Pollica, in particolare quella di Acciaroli, si è svegliata con una notizia tremenda, la scomparsa tragica ed improvvisa di Giuseppe La Greca, ragazzo di Acciaroli amico e ben voluto da Tutti…In questo triste momento il nostro pensiero, le nostre preghiere ed il nostro fraterno abbraccio va alla famiglia, ai tanti suoi cari amici e a tutta la comunità di Acciaroli… Riposa in pace Giuseppe".