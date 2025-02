Incidente in viale Michelangelo al Vomero, auto cade e si incastra sulle scale Cacciottoli L’auto è caduta in prossimità delle scale Cacciottoli. Sorpresa tra i passanti. E c’è chi cerca i numeri al lotto. Fai rumore con noi. Diventa sostenitore

A cura di Pierluigi Frattasi

Il video su FB del parlamentare Francesco Emilio Borrelli

Incidente stradale questa mattina in viale Michelangelo al Vomero, dove un'auto, per motivi non chiari, è caduta ed è rimasta incastrata sulle scale Cacciottoli, che conducono nella sottostante via San Gennaro ad Antignano. Non è chiaro come l'automobile, condotta da una ragazza, sia arrivata lì, considerando che la strada è esclusivamente pedonale e per accedervi bisogna salire sul marciapiedi. L'episodio ha destato la curiosità dei passanti. In tanti si sono fermati per capire cosa stesse succedendo e sincerarsi delle condizioni di salute della giovane. Qualcuno ha anche registrato un video, per riprendere l'insolito episodio, poi pubblicato dal parlamentare Francesco Emilio Borrelli (Alleanza Verdi-Sinistra) sui suoi canali social.

Auto caduta al Vomero: sorpresa tra i passanti. E c'è chi cerca i numeri al lotto

E non è mancato chi si è chiesto quali potessero essere i numeri della cabala da giocare al Lotto, relativi al particolare episodio. La conducente, che si trovava ancora all'interno dell'abitacolo dell'auto incastrata, rispondendo ad uno dei passanti ha sostenuto di non aver visto le strisce pedonali antistanti. L'incidente è avvenuto in viale Michelangelo, strada che conduce da piazza Leonardo a piazza Fanzago, all'altezza del distributore di benzina Esso.

Si tratta del secondo incidente stradale avvenuto questa mattina al Vomero. In via Gino Doria, infatti, si è verificato uno scontro tra un'auto e una moto. Un 90enne alla guida dell'autovettura ha investito un 52enne, che è stato poi trasportato in codice rosso all'Ospedale Cardarelli di Napoli. Il sinistro è avvenuto in una strada che si trova nei pressi dello stadio "Arturo Collana" e di piazza Quattro Giornate, dove c'è anche la stazione della metro Linea 1. Ancora da chiarire al dinamica di quanto accaduto. Sul posto sono arrivati gli agenti della Polizia Locale, reparto Infortunistica Stradale, guidato dal Comandante Vincenzo Cirillo, ai quali era arrivata la segnalazione di un sinistro tra auto e moto.