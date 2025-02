video suggerito

Vomero, 90enne imbocca contromano via Doria e investe moto con l’auto: 52enne grave in ospedale Incidente stradale in via Gino Doria al Vomero. Indaga l’Infortunistica Stradale della Polizia Locale. Naviga su sito e app senza pubblicità a 90€/anno. Abbonati ora

A cura di Pierluigi Frattasi

47 CONDIVISIONI condividi chiudi

Foto Fanpage.it

Un anziano 90enne alla guida di un'auto imbocca contromano via Gino Doria al Vomero ed investe un motociclista di 52 anni. La vittima è stata trasportata in codice rosso all'Ospedale "Antonio Cardarelli". Le sue condizioni sarebbero gravi, ma non rischierebbe la vita. L'incidente stradale è avvenuto questa mattina, giovedì 13 febbraio 2025, nella strada che si trova nei pressi dello stadio "Arturo Collana" e di piazza Quattro Giornate, dove c'è anche la stazione della metro Linea 1. Ancora da chiarire al dinamica di quanto accaduto. Sul posto sono arrivati gli agenti della Polizia Locale, reparto Infortunistica Stradale, guidato dal Comandante Vincenzo Cirillo, ai quali era arrivata la segnalazione di un sinistro tra auto e moto.

Incidente in via Doria, arriva la Polizia locale

Alla guida della vettura c'era una persona anziana di circa 90 anni. Mentre la moto era condotta da un 52enne. Secondo le prime ricostruzioni, ancora da verificare, sembra che l'anziano avesse imboccato via Gino Doria contro il senso di marcia, probabilmente per un errore, urtando prima due auto in sosta e successivamente un motociclista in marcia. Ma saranno gli ulteriori accertamenti delle forze dell'ordine a chiarire la dinamica di quanto avvenuto, fino ad allora si tratta solo di ipotesi. Il conducente della moto, ad ogni modo, è stato investito ed è caduto, ferendosi. Sul posto sono arrivati subito i soccorsi, con l'ambulanza del 118, che, dopo aver stabilizzato la vittima, l'ha trasportata in codice rosso presso il pronto Soccorso dell'Ospedale Cardarelli, dove si trova attualmente. Non è escluso che possano essere acquisite anche eventuali immagini delle telecamere di videosorveglianza presenti sul posto per cercare di avere maggiori dettagli della vicenda.