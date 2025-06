video suggerito

Incidente in moto a Gragnano, Catello Dello Ioio muore a 46 anni Un 46enne di Casola di Napoli, Catello Dello Ioio, è morto in un incidente stradale a Gragnano: è finito con la sua Transalp contro un muro.

A cura di Nico Falco

La vittima, Catello Dello Ioio

Avrebbe perso il controllo della propria Honda Transalp mentre percorreva via Castello sarebbe andato a sbattere contro un muro. Dinamica, al momento ancora in fase di accertamento, dell'incidente in cui ha perso la vita Catello Dello Ioio, 46enne di Casola di Napoli, deceduto nella notte appena trascorsa a Gragnano, in provincia di Napoli. Sul posto sono intervenuti i carabinieri, dopo i rilievi del caso la salma è stata restituita ai familiari per i funerali.

L'incidente è avvenuto intorno alle 2 del mattino di oggi, 21 giugno, lungo la strada che conduce verso l'antico borgo della cittadina del Napoletano; strada stretta, con diverse curve e pavimentazione in sampietrini, condizioni che, unite probabilmente alla scarsa illuminazione, potrebbero avere contribuito a causare lo schianto. Nell'incidente non sarebbero coinvolti altri veicoli: è possibile che la motocicletta abbia perso aderenza con la strada e, ormai fuori controllo, il 46enne non sia riuscito a evitare l'impatto. L'uomo sarebbe deceduto sul colpo, all'arrivo dei soccorsi non c'era già più nulla da fare.