Incidente in Galleria Vittoria, auto contro impalcatura: il tunnel è stato chiuso A partire dalle prime luci di questa mattina, gli ingressi della Galleria sono stati transennati dalla Polizia Municipale e la circolazione automobilistica interrotta.

A cura di Valerio Papadia

Incidente, alle prime luci di questa mattina, sabato 24 settembre, all'ingresso della Galleria Vittoria a Napoli: un'automobile, per cause che sono ancora in corso di accertamento, ha violentemente impattato contro le impalcature che sorgono all'ingresso del tunnel, dal lato che affaccia sull'intersezione tra via Morelli e via Arcoleo. In attesa dell'intervento della ditta per le riparazioni delle impalcature, sul posto sono intervenuti gli agenti della Polizia Municipale partenopea, che hanno transennato l'ingresso della Galleria: per consentire il regolare svolgimento dei lavori di riparazione, la circolazione automobilistica è stata interrotta solamente nel tratto che va da via Arcoleo a via Acton; i veicoli sono dunque obbligati a svoltare in via Chiatamone per raggiungere l'altro lato del tunnel. Sul posto, a presidiare l'area, ci sono i vigili urbani; al momento non si segnalano particolari disagi alla viabilità.

Il piano di viabilità in caso di chiusura della Galleria Vittoria

Proprio recentemente – lo scorso mese di agosto – la Giunta comunale di Napoli ha varato un apposito piano di viabilità in caso, per i motivi più disparati, la Galleria Vittoria dovesse essere chiusa. Il piano prevede due scenari: il primo, come nel caso specifico di questa mattina, con la chiusura del tratto che conduce verso via Acton e il centro città; come abbiamo visto, il traffico viene deviato in via Chiatamone e poi verso via Nazario Sauro e, quindi, le auto si reimmettono in via Acton. Il secondo scenario prevede invece la chiusura del tratto che porta da via Acton a via Morelli e quindi a piazza Vittoria: anche in questo caso, i veicoli verrebbero indirizzati sullo stesso percorso del precedente scenario.