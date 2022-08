Trasporto pubblico a Napoli

Galleria Vittoria, in caso di chiusura auto su Chiatamone e via Partenope: c’è il piano di emergenza Il piano di emergenza del Comune di Napoli prevede 6 scenari di chiusura della Galleria in caso di lavori o incidenti. Realizzato dopo il crollo del 2020.

A cura di Pierluigi Frattasi

In caso di futura chiusura della Galleria Vittoria per incidenti o lavori, le auto verranno dirottate su via Chiatamone o via Partenope. Lo prevede il nuovo piano di emergenza del Comune di Napoli, predisposto dall'amministrazione Manfredi dopo il crollo avvenuto il 27 settembre 2020, con la seguente chiusura totale del tunnel, ed è stato adottato con la delibera 320 del 5 agosto scorso. Il nuovo piano di viabilità prevede 6 scenari, che valutano diverse possibilità come la chiusura parziale o totale della Galleria, o delle strade limitrofe, e che scatteranno in determinate condizioni.

Nuovi lavori su via Chiatamone per agevolare il traffico

Per agevolare la viabilità, il Comune prevede nel piano di effettuare anche dei lavori in via Chiatamone, per ridurre le “strozzature”, come l'uso di strisce blu in linea per la sosta su ambo i lati nel tratto tra l'intersezione con la Galleria della Vittoria e le scale di via Don Francesco d'Aquino di Caramanico; il divieto di sosta permanente con rimozione coatta sul lato destro del senso di marcia, dalle scale di via Don Francesco d'Aquino di Caramanico alla confluenza con via Santa Lucia; e per via Lucilio, il divieto di sosta permanente con rimozione coatta sul lato destro del senso di marcia.

Il piano di emergenza per la Galleria Vittoria: gli scenari

Lo Scenario 1 prevede la chiusura della sola corsia di galleria direzione ovest-est, in caso, ad esempio, di intervento notturno di manutenzione programmata. In questo caso si prevede di deviare le auto su via Chiatamone, successivamente raccordata con via Nazario Sauro attraverso via Lucilio e quindi con via Acton. Il flusso est-ovest (E-W) proseguirà in galleria e non subirà variazioni di percorso. Per stabilizzare il dispositivo ed evitare lunghe code in via Arcoleo-piazza Vittoria- via Caracciolo, il Comune ha previsto anche la possibilità di usare provvisoriamente via Partenope. In questo caso, in attesa della riqualificazione di via Partenope che prevede la delimitazione di due corsie separate dalla pista ciclabile, ci sarà il presidio della Polizia Locale.

Lo Scenario 2 scatta, invece, nel caso di chiusura dell'altra corsia di galleria direzione est-ovest, come con un intervento notturno di manutenzione programmata. In questo caso, le auto passeranno sullo stesso percorso dello scenario 1 (via Chiatamone – via Nazario Sauro – via Acton). Il flusso proveniente da E-W sarà invece incanalato all’interno della galleria sulla corsia che in condizioni ordinarie è utilizzata per lo spostamento W-E, quindi raccordato su via Domenico Morelli e via Vannella Gaetani in corrispondenza del tratto terminale della galleria. In tale tratto terminale si dovranno sostituire gli attuali new jersey in cemento con altri rimovibili. Per stabilizzare il dispositivo ed evitare lunghe code in galleria, "risulta necessario", secondo il Comune, prevedere "l'inversione del senso di marcia di via Giorgio Arcoleo e l'utilizzo temporaneo di via Partenope".

Lo Scenario 3 è quello più radicale, perché scatta nel caso di chiusura di entrambe le corsie della galleria. In questo caso, il flusso delle auto provenienti dal lato Ovest della città e dirette a Est, viene incanalato sul percorso (chiuso in condizioni ordinarie) composto dai tratti: via Partenope – via Nazario Sauro – via Ammiragio Ferdinando Acton. Il flusso est-ovest viene, invece, deviato da via Ammiragio Ferdinando Acton su via Console, raccordato successivamente su via Santa Lucia e quindi su via Chiatamone e via Arcoleo che dovranno essere invertite nel senso di marcia.

In questo ultimo caso, il Comune prevede particolari correttivi, indicati di seguito:

1. l'inversione del senso di marcia di via Chiatamone, consentendo il senso unico di circolazione dalla confluenza con via Santa Lucia all'intersezione con via Giorgio Arcoleo/Galleria della Vittoria/via Domenico Morelli (per consentire il collegamento in direzione Chiaia/Posillipo/Fuorigrotta);

2. l'inversione del senso di marcia di via Giorgio Arcoleo, consentendo il senso unico di circolazione dall'intersezione di via Chiatamone/Galleria della Vittoria/via Domenico Morelli a piazza Vittoria (per consentire il collegamento in direzione Chiaia/Posillipo/Fuorigrotta). Sempre in via Arcoleo, per agevolare l'accessibilita della zona di Chiaia, dovra essere delimitata una corsia contrapposta al predetto senso di marcia, sul lato sinistro della carreggiata partendo da piazza Vittoria, con senso di marcia da piazza Vittoria a via Domenico Morelli;

3. in piazza Vittoria e via Partenope:

in attesa della riqualificazione di via Partenope che prevede la delimitazione di due corsie separate dalla pista ciclabile, e necessario prevedere la sospensione della pista ciclabile e la presenza della Polizia Locale.

consentire il transito veicolare in via Partenope, dalla confluenza con via Caracciolo all'intersezione con via Santa Lucia (per consentire il collegamento in direzione Centro);

4. È necessario istituire il senso unico di circolazione in via Santa Lucia, da via Cesario Console a via Chiatamone, eliminando la corsia preferenziale controversa.

5. Per agevolare il deflusso veicolare in via Chiatamone, e necessario istituire il divieto di sosta permanente con rimozione coatta su un lato di via Chiatamone.

6. Si dovrà predisporre:

il divieto di sosta permanente con rimozione coatta in via Ammiraglio Ferdinando Acton, dall'intersezione con la Galleria della Vittoria alla confluenza con via Cesario Console; il senso unico di circolazione in via Cesario Console, dall'intersezione con via Nazario Sauro/via Ammiraglio Ferdinando Acton a quella con via Generale Giordano Orsini.

Gli altri 3 scenari, riguardano invece, le strade vicine alla Galleria, e prevedono interventi in caso di chiusura parziale o totale di via Giorgio Arcoleo (Scenario 4), Chiusura parziale o totale di via Domenico Morelli (tratto dall'intersezione della Galleria Vittoria a via Vannella Gaetani) (Scenario 5), e Chiusura totale di Vannella Gaetani (Scenario 6).