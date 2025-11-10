Chiusa la Riviera di Chiaia per incidente, scontro auto-moto: caos traffico a Napoli e bus fermi

Immagine di repertorio

Scontro tra un'auto e una moto sulla Riviera di Chiaia, strada chiusa e caos traffico nel pomeriggio di oggi, lunedì 10 novembre nella zona del Lungomare di Napoli. Il sinistro, a quanto apprende Fanpage.it da fonti qualificate, è avvenuto attorno alle ore 18,15. A seguito dell'incidente, considerando che nella zona c'è anche un restringimento a causa dei lavori del tram da piazza Vittoria a piazza Sannazaro, si è generato molto caos. Sul posto sono arrivati subito i soccorsi, con le squadre della Polizia Locale e le ambulanze del 118 dell'Asl Napoli 1 Centro.

Chiusa la Riviera di Chiaia, bus fermi

La strada è stata temporaneamente chiusa alla circolazione veicolare per consentire alle forze dell'ordine i rilievi del caso. I bus del trasporto pubblico si sono dovuti fermare per far scendere i passeggeri che erano diretti da piazza Vittoria a Fuorigrotta. Secondo le prime informazioni, non ci sarebbero feriti gravi, solo grossi disagi alla viabilità visto che il sinistro è avvenuto in un orario di punta, quando i lavoratori pendolari escono dagli uffici e tornano a casa.

I lavori per la linea del tram sono partiti negli scorsi giorni e dureranno fino a gennaio. Il Comune di Napoli e l'Anm stanno realizzando binari e rete aerea elettrificata da piazza della Repubblica a via San Pasquale. Questo intervento dovrebbe durare fino alla fine di dicembre, con la fresatura della carreggiata e la posa del tappetino d'asfalto. A metà gennaio 2026 è prevista, poi, l'ultima mano di asfalto. Come detto, a causa dei lavori, sulla Riviera di Chiaia c'è un restringimento di carreggiata che sommato all'incidente ha prodotto un maggiore traffico.