Incidente a Salerno, scontro a via Wenner: auto si ribalta, ferito conducente Incidente stradale in via Roberto Wenner, nella zona industriale di Salerno. Ferito un uomo di 60 anni. Indaga la Polizia Locale. Fai rumore con noi. Diventa sostenitore

A cura di Pierluigi Frattasi

Auto si schianta e si ribalta a Salerno, nella zona industriale, restando sospesa sul cordolo spartitraffico. Ferito il conducente che è stato trasportato d'urgenza dell'ambulanza del 118 del Vopi all'Ospedale "Ruggi d'Aragona" di Salerno, a quanto apprende Fanpage.it da fonti accreditate. Il violento incidente stradale è avvenuto nella giornata di ieri in via Roberto Wenner, nella zona industriale di Salerno. Sul posto sono arrivati subito i soccorsi, con le forze dell'ordine, i vigili del fuoco ed il personale sanitario del 118. Alla guida della vettura rovesciata c'era un uomo di circa 60 anni che è rimasto ferito. Il paziente, secondo le prime informazioni, avrebbe riportato politrauma e trauma cranico. Dopo aver ricevuto le prime cure mediche del caso ed essere stato stabilizzato, l'uomo è stato trasportato d'urgenza presso il Pronto Soccorso dell'Ospedale di Salerno, per ulteriori cure e accertamenti.

Incidente stradale in via Roberto Wenner: ferito 60enne

Ancora da chiarire la dinamica di quanto accaduto. Sul posto sono arrivati gli agenti della Polizia Municipale che stanno indagando su quanto accaduto. Secondo le prime ricostruzioni, l'incidente stradale sarebbe avvenuto attorno alle ore 17,30 di ieri, sabato 10 maggio 2025. Due auto che marciavano sulla stessa direttrice, si sarebbero scontrate, per motivi ancora in corso di accertamento. Una delle due, una Fiat Idea, avrebbe perso il controllo, andando a schiantarsi sul cordolo spartitraffico e rovesciandosi. L'auto è stato poi rimessa in carreggiata da soccorsi successivamente intervenuti sul posto. Sulla vicenda sono aperte indagini dei caschi bianchi salernitani, che hanno eseguito i rilievi. Sono state raccolte le prime testimonianze. Non è escluso che possano essere acquisite anche eventuali immagini delle telecamere di videosorveglianza presenti sul posto, per cercare di ricostruire quanto avvenuto.