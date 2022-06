Incidente a Napoli: auto si ribalta nel mezzo della carreggiata a Posillipo L’incidente nella serata di ieri, martedì 7 giugno, in via Manzoni: per fortuna, il conducente della vettura ha riportato solo ferite lievi.

A cura di Valerio Papadia

Rocambolesco incidente stradale, nella serata di ieri, in via Manzoni, a Posillipo, quartiere collinare di Napoli: qui, un'automobile si è ribaltata, per cause ancora in corso di accertamento, nel bel mezzo della carreggiata. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco, che si sono adoperati per estrarre il conducente dall'abitacolo, e i sanitari del 118, che hanno prestato i primi soccorsi: fortunatamente, il guidatore ha riportato soltanto ferite lievi. Sul luogo dell'incidente sono arrivati anche gli agenti della Polizia Municipale, che hanno effettuato tutti i rilievi del caso per determinare l'esatta dinamica di quanto accaduto, che come detto risulta ancora poco chiara.

Cede ringhiera sul lungomare, volo di tre metri per una ragazza

Tragedia sfiorata, invece, sul lungomare di Napoli: una ringhiera ha ceduto e una ragazza è caduta di sotto, facendo un volo di circa tre metri. La vicenda è occorsa nella serata di domenica 5 maggio, ma è stata resa nota soltanto nelle scorse ore dal consigliere regionale di Europa Verde Francesco Emilio Borrelli, che ha pubblicato sui social network anche le foto dell'incidente. Per fortuna, la ragazza non ha riportato nessuna grave conseguenza nella caduta: soccorsa dal 118, la giovane è stata portata all'ospedale del Mare, dove le sono state riscontrate delle contusioni alla schiena.