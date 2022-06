Cede ringhiera sul lungomare di Napoli, ragazza fa volo di tre metri Tragedia sfiorata sul lungomare di Napoli: una balaustra ha ceduto, una ragazza è caduta all’indietro sulla sabbia dopo un volo di tre metri.

A cura di Nico Falco

La ringhiera ha ceduto all'improvviso, sotto il peso delle persone appoggiate; diversi ragazzi sono finiti sul marciapiede, ma una ventenne è caduta all'indietro, di schiena, precipitando sulla sabbia e sui rifiuti dopo un volo di circa tre mesi. Molta paura, ma per fortuna nessuna conseguenza grave: la giovane non ha riportato ferite di rilievo se non delle grosse contusioni alla schiena. È successo domenica sera, 5 giugno, sul lungomare di Napoli, l'episodio riporta sotto i riflettori la problematica della manutenzione ordinaria cittadina.

Sul posto, allertati dagli altri presenti, sono intervenuti i sanitari del 118 che hanno trasportato la ragazza all'Ospedale del Mare; le visite di controllo hanno escluso danni gravi, anche se sarebbe potuta andare molto peggio: la giovane è caduta a pochi passi dai cumuli di spazzatura che si trovano al di sotto delle balaustre, zeppi di bottiglie rotte.

"Meno male che il 118 è intervenuto rapidamente e all'Ospedale del Mare sono stati efficaci ed efficienti, purtroppo non va sempre così bene – commentano il consigliere regionale dei Verdi Francesco Emilio Borrelli, che ha diffuso sui propri account Facebook alcune fotografie dell'incidente, e Gianni Simioli, conduttore de la Radiazza su Radio Marte, trasmissione durante la quale la ragazza ha raccontato la sua disavventura. "In passato – continuano Borrelli e Simioli – abbiamo avuto vittime per cedimenti di lampioni o alberi. Le tragedie degli anni scorsi però non ci hanno insegnato nulla. Da anni denunciamo l'utilizzo improprio di queste balaustre che sono state anche danneggiate per realizzare ingressi abusivi a ormeggi o a lidi illegali o anche sono state danneggiate dalla salsedine o dall'urina dei cani. Purtroppo c'è davvero poca attenzione per i beni comuni della città a partire da chi li amministra fino ovviamente ai comportamenti incivili e vandalici di una parte della popolazione".