Incidente a Chiaia, ragazza di 17 anni investita sulle strisce finisce in ospedale: trauma cranico L’incidente in via Giordano Bruno. La giovane sarebbe stata investita da un motorino che superava un bus. Borrelli: “Ora basta”

A cura di Pierluigi Frattasi

Una ragazza di 17 anni investita a Chiaia mentre attraversa sulle strisce pedonali finisce in ospedale con un trauma cranico. L'incidente stradale è avvenuto ieri mattina in via Giordano Bruno, nella zona del Lungomare di via Caracciolo. La giovane, di origine filippina, secondo le prime ricostruzioni, stava attraversando sulle strisce in prossimità di un bus fermo, quando sarebbe stata colpita in pieno da un motorino che sopraggiungeva da dietro. L'episodio sarebbe accaduto poco dopo le ore 11,00 di ieri mattina, mercoledì 15 febbraio 2023. La ragazza ferita è stata subito soccorsa dai presenti in strada e dai negozianti della zona. Sul posto è arrivata l'ambulanza del 118 che ha prestato i primi soccorsi. Mentre la Polizia Locale, reparto Infortunistica Stradale, guidato dal comandante Antonio Muriano, ha effettuato i rilievi del caso.

Si tratta dell'ennesimo incidente stradale che avviene a Napoli nella zona di Chiaia negli ultimi mesi. Alcuni sono stati mortali. Sulla vicenda interviene il parlamentare Francesco Emilio Borrelli (Alleanza Verdi- Sinistra),