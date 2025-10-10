Incidente a catena sull’asse mediano di Napoli, un ferito in ospedale: 3 auto coinvolte

Immagine di repertorio

Tamponamento a catena sull'Asse Mediano di Napoli, con tre auto coinvolte e un ferito ricoverato in ospedale. Il violento incidente stradale è avvenuto sulla corsia in direzione Acerra, all’altezza del km 23,100 della statale 162Nc. Traffico in tilt per oltre un'ora, lunghe code e clacson impazziti, in particolare nel tratto tra Cardito e Afragola, in provincia di Napoli.

Il sinistro è avvenuto tra le 9 e le 10 di questa mattina, venerdì 10 ottobre. Ancora da chiarire la dinamica di quanto accaduto. Sul posto sono arrivati subito i soccorsi, con le forze dell'ordine, le ambulanze del 118 dell'Asl di Napoli e gli ausiliari del traffico di Anas, la società del gruppo Fs che gestisce l'arteria stradale.

Secondo le prime informazioni, l'incidente avrebbe coinvolto tre auto che si trovavano sulla carreggiata che va in direzione di Acerra. Uno dei conducenti è rimasto ferito ed è stato soccorso dal personale sanitario, che dopo le prime cure mediche lo ha stabilizzato e trasportato in ospedale per ulteriori accertamenti.

Sul luogo del sinistro sono giunti anche gli operatori dell’Anas, impegnati nelle operazioni di sgombero dei veicoli incidentati, pulizia del manto stradale e ripristino della normale circolazione. Le manovre hanno richiesto tempo, contribuendo a rallentare ulteriormente il traffico in una delle arterie più percorse dell’hinterland napoletano.

La situazione è tornata alla normalità solo dopo le 10 del mattino, ma l’episodio riaccende l’attenzione sulla sicurezza stradale sull’Asse Mediano, dove gli incidenti e i tamponamenti continuano a rappresentare una costante, specialmente nelle ore di punta.