Incendio in una ditta contenente cloro, nube di fumo bianco nel Casertano: vigili del fuoco sul posto

L’incendio è divampato nella tarda mattinata di oggi in un’azienda chimica di Castel Volturno. Sul posto i vigili del fuoco, che si stanno adoperando per spegnere le fiamme.

Un grosso incendio è divampato nella tarda mattinata di oggi, lunedì 29 settembre, a Castel Volturno, nella provincia di Caserta: il rogo, di vaste proporzioni, ha coinvolto un'azienda contenente vario materiale di natura chimica, in particolare cloro. Difatti, dall'incendio si è generata una grossa nuvola di fumo bianco, visibile anche a chilometri di distanza. Sul posto, intorno a mezzogiorno, sono intervenuti i vigili del fuoco del Comando Provinciale di Caserta, con due squadre provenienti dai distaccamenti di Aversa e Mondragone, che si sono adoperati per circoscrivere la nube di fumo bianco, impedendo che le fiamme potessero propagarsi al resto della struttura.

In supporto alle squadre è intervenuti anche il nucleo NBCR (Nucleare, Batteriologico, Chimico e Radiologico) del Comando di Caserta, insieme al carro autoprottettori, per garantire la necessaria sicurezza. Le operazioni di spegnimento del rogo, che sono tuttora in corso, si sono avvalse della schiuma in dotazione ai vigili del fuoco.

Oggi un altro incendio nel Casertano: a fuoco un capannone

Una giornata impegnativa, quella odierna, per i vigili del fuoco del Comando Provinciale di Caserta che, intorno alle 13, sono intervenuti anche per un altro incendio verificatosi in un capannone di un'azienda agricola a Sessa Aurunca, contenente mezzi agricoli e attrezzature per la semina. Sul posto è intervenuta una squadra del distaccamento di Teano per domare le fiamme.