Incendio in piazza Dante a Napoli, a fuoco un camion dei rifiuti di Asia L'incendio, le cui cause non sono ancora note, ha riguardato un camion della raccolta dei rifiuti: sul posto i vigili del fuoco, che hanno domato le fiamme.

A cura di Valerio Papadia

Momenti di paura in piazza Dante, nel cuore di Napoli, nel primo pomeriggio di oggi, domenica 18 maggio. Un incendio, per cause che sono ancora in corso di accertamento, ha improvvisamente interessato un piccolo camion di Asia, la società che si occupa della raccolta dei rifiuti in città, che in quel momento stava transitando proprio nella piazza del centro storico, a pochi passi dalla statua del Sommo Poeta e dal Convitto Nazionale Vittorio Emanuele II.

Sul posto, oltre ai militari dell'Esercito Italiano che solitamente presidiano piazza Dante, sono prontamente intervenuti i vigili del fuoco del Comando Provinciale di Napoli, che si sono adoperati per domare le fiamme che hanno avvolto il mezzo, prontamente abbandonato dagli operatori nel momento in cui l'incendio è divampato. I vigili del fuoco hanno estinto il rogo, ma il mezzo è risultato comunque pesantemente danneggiato; non si segnalano per fortuna, al momento, né feriti né intossicati.

Tanti i cittadini e i turisti che, approfittando della piacevole giornata, stavano passeggiando in quel momento in piazza Dante e che hanno assistito alla scena, così come gli automobilisti che stavano transitando nella strada che costeggia da un lato la piazza; in tanti hanno anche ripreso l'incendio con i propri cellulari. Le cause dell'incendio, come detto, non sono ancora note.