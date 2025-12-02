Incendio in casa per un corto circuito: morta una donna di 61 anni a Pozzuoli, grave il marito

La tragedia si è verificata nella serata odierna: il rogo forse innescato da una stufetta. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco e gli agenti della Polizia di Stato per tutti gli accertamenti del caso.

Immagine di repertorio

Una tragedia ha funestato la serata di oggi, martedì 2 dicembre, a Pozzuoli, nella provincia di Napoli: una donna di 61 anni è morta in un incendio divampato nella sua abitazione, mentre il marito è ricoverato in ospedale in gravi condizioni. Il rogo è divampato in un appartamento posto al secondo piano di una palazzina che sorge in via Salvatore Di Giacomo, quartiere Monteruscello, zona periferica e residenziale della città flegrea: sul posto sono intervenuti tempestivamente i sanitari del 118 e i vigili del fuoco, che si sono adoperati per domare le fiamme; purtroppo, per la 61enne – le cui generalità non sono ancora note – non c'è stato nulla da fare, mentre suo marito, un uomo di 63 anni, è stato soccorso dall'ambulanza e trasportato in gravi condizioni di salute, a causa di intossicazione da fumo, al locale ospedale Santa Maria delle Grazie.

L'incendio forse partito da una stufetta

Sul luogo della tragedia si sono recati anche gli agenti della Polizia di Stato del commissariato di Pozzuoli che, insieme ai vigili del fuoco, una volta domato l'incendio, hanno eseguito tutti i rilievi utili a determinare con precisione le cause del rogo. Stando a una prima ricostruzione degli inquirenti, le fiamme sarebbe partite a causa di un corto circuito che ha colpito una stufetta che la coppia stava utilizzando per riscaldarsi.